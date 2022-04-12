В 2022 году в Мурманской области появятся новые открытые спортивные пространства для молодёжи «СОПКИ.SPORT»

В рамках единого бренда «СОПКИ» в текущем году региональным Министерством спорта будет реализована новая программа – создание молодёжных пространств формата «СОПКИ.SPORT». Об этом в ходе вчерашнего оперативного совещания рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе началось создание точек притяжения для молодёжного актива. В рамках единого бренда «СОПКИ» эта работа ведётся по линии Министерства спорта Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области и комитета молодёжной политики Мурманской области.

«В 2021 году уже начали работу 9 молодёжных пространств. Планируется, что до конца 2022 года в Мурманской области откроются ещё 17 креативных, отвечающих современным потребностям молодежи, - рассказала Елена Дягилева. - Открытие спортивных пространств поможет в популяризации спорта на территории региона, поддержке арт-сообщества, а также создании альтернативных вариантов времяпрепровождения молодёжи».

Все открытые спортивные пространства в Заполярье, включая комплектацию оборудования, будут организованы в едином стиле. На создание таких брендированных спортивных пространств из регионального бюджета было выделено 50 млн рублей.

В настоящее время проходят процедуру согласования и утверждения правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на финансовое обеспечение мероприятий по открытию спортивных пространств для молодежи в рамках государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт». После утверждения правил будут заключены соглашения с соответствующими муниципалитетами с последующим предоставлением субсидии на реализацию проекта.

Максимальный размер субсидии на открытие одного спортивного пространства составит 4,7 млн рублей. Комплектация универсального спортивного пространства будет включать в себя оборудование для силовых тренировок, беговую дорожку, велотренажёр, скамейки и шкафчики для переодевания.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в настоящее время на основании направленных в адрес минспорта заявок определены первые муниципалитеты, в которых данный проект будет реализован в текущем году. Новые спортивные пространства для молодежи «СОПКИ.SPORT» будут располагаться в Апатитах, Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске, Снежногорске, Заполярном, сельском поселении Междуречье Кольского района, сельском поселении Ловозеро Ловозерского района.

Министерством спорта Мурманской области продолжается приём заявок от муниципалитетов на создание открытых спортивных пространств, заявки будут приниматься до момента утверждения правил предоставления субсидии, ориентировочно до 1 мая 2022 года.

«По итогам реализации проекта физическая культура и спорт в регионе станут еще доступнее для молодёжи, посещение спортивных пространств и пользование установленными в них универсальными спортивными комплексами будет абсолютно бесплатным, - подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева. - Также будет предусмотрена работа на таких объектах опытных инструкторов. Будут созданы условия для занятий физкультурой и спортом всех категорий граждан, возрастёт систематическая занятость молодёжи спортом, расширятся возможности по проведению совместных тренировок, мастер-классов, спортивных тренингов и лекций».

Фото: https://gov-murman.ru