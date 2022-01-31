В 2022 году в Мурманской области продолжится реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Планируется ввести в эксплуатацию две региональных дороги, которые были отремонтированы опережающими темпами в 2021 году. Ещё на пяти региональных дорогах также было завершено асфальтирование в 2021 году, а ряд ремонтных работ будет проведен в предстоящем сезоне. На улице Победы в Коле новое дорожное покрытие тоже появилось ещё осенью, а в 2022 году на дороге установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, кроме того, продолжатся ремонтные работы на мосту через реку Мартимъявр. Ремонт начался в прошлом году и рассчитан на 2 года.

На данный момент уже заключены контракты на ремонт четырех региональных дорог, одной дороги в Коле и трёх - в Мурманске. В скором времени будет объявлен старт поиска подрядчиков для проведения работ на четырех участках региональных дорог, трёх мостах и 25 участках дорог в Мурманске.