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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.21 11:00

В 2022 году в Мурманской области возобновится строительство жилья

За 2021 год в Мурманской области для стимулирования строительной отрасли в регионе принят комплекс мер. Это и законодательные инициативы правительства области, и работа профильного министерства над конкретными строительными проектами. О мерах, принятых для возрождения жилищного строительства в Мурманской области, на итоговой пресс-конференции 28 декабря рассказали губернатор Андрей Чибис и первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Важнейший вопрос – строительство жилья. После того, как мы оценили ситуацию с Больничным городком, мы приняли непростое решение провести его реновацию. Микрорайон находится в хорошей локации. Проект тяжелый, но мы уже приступаем к его реализации», – отметил глава региона.

В настоящее время ведется доработка проекта планировки и межевания территории, завершается прохождение экспертизы проектной документации на первый дом на ул. Павлова. В 2022 году на территории микрорайона начнется строительство. Напомним, в рамках этого масштабного проекта до 2026 года здесь планируется построить порядка 115 тысяч кв. м жилья, в том числе предназначенного для расселения граждан из аварийного жилья, а также транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, выполнить работы по благоустройству территории.

Также сразу после новогодних праздников начнется возведение первого многоквартирного дома на улице Бондарной – первый этап проекта получил положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство.

Как подчеркнул Андрей Чибис, параллельно будут сноситься «деревяшки», в которых никто не живет. На их месте будут построены малоэтажные дома.

Важнейшее событие 2021 года в сфере жилищного строительства – принятие депутатами Мурманской областной Думы двух законов, призванных создать первичный рынок жилья в регионе. Снижение процентной ставки по ипотеке и другие меры поддержки не только способны остановить отток населения с Крайнего Севера и привлечь жителей из других регионов, но и создать конкуренцию на рынке, сделав его интересным для крупных девелоперов. Оба закона начнут работать уже в следующем году.

«28 декабря на селекторном совещании с заместителем председателя правительства России по итогам реализации национальных проектов в 2021 году Мурманская область отмечена как регион, в котором увеличились темпы ввода жилья. По итогам уходящего года в регионе построено около 48 тыс. кв. м жилья. Преобладает индивидуальное жилищное строительство. Это ещё раз подтверждает интерес людей к ИЖС. Северяне готовы строиться и вкладываться. Новые законы нацелены на развитие индивидуального жилищного строительства. У нас три хорошие меры поддержки: на строительство и приобретение дома, на приобретение домокомплекта. Это как один из вариантов решения жилищной проблемы», – сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также добавил, что в регионе планируется построить несколько малоэтажных поселков, где будет сдаваться жильё в долгосрочную аренду молодым специалистам, в которых нуждается регион. Поселки появятся рядом с земельными участками, выделенных многодетным семьям, чтобы построить для них единую инфраструктуру.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433575/#&gid=1&pid=1

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