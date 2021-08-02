В 2022 году в новой школе в Североморске откроется детский технопарк «Кванториум»

В ЗАТО г. Североморск готовится к открытию новая школа на 1200 мест, строительство которой ведётся в рамках национального проекта «Образование». Ход выполнения работ на объекте оценила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Образовательное учреждение состоит из пяти корпусов. Предусмотрены актовый зал на 800 мест, столовая на 620 мест, три спортивных зала, в том числе тренажерный, три лифта и зал хореографии.

В 2022 году в школе откроется детский технопарк «Кванториум». На базе «Кванториума» будут организованы инженерные, технические и очень востребованные сейчас среди старшеклассников IT-программы дополнительного образования. Кроме того, в «Кванториуме» будет реализована «Школьная лига РОСНАНО» – сетевая программа, целью которой является продвижение в школах России идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь естественно-научного.

Также на территории школы строится развитая инфраструктура: спортивные площадки, футбольное и баскетбольное поля и дорожка для бега. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе будут созданы все условия для обучения.

«В рамках национального проекта «Образование» заканчивается строительство новой школы на 1200 мест в Североморске. Хочется отметить, что это первая школа в регионе, которая строится за 25 лет. И, конечно, здесь будут созданы самые современные условия для обучения школьников Североморска. Сейчас существует актуальная потребность создания этой школы, поскольку во второй смене обучается значительное количество детей и строительство этого корпуса на 1200 мест позволит нам уйти от проблем второй смены», – отметила Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с строительство новой школы позволит привлечь в регион молодых специалистов. Уже сейчас поданы резюме из других регионов, учителя рассматривают возможность приехать на Север и начать здесь свою трудовую деятельность.