В 2022 году в областном центре капитальный ремонт проведут в 222 многоквартирных домах

В ходе еженедельного объезда генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова проконтролировала ход работ в нескольких многоквартирных домах Мурманска, где уже начался капремонт.

«В 2022 году в городе Мурманске планируется провести работы по капитальному ремонту 222 многоквартирных домов. Работы уже идут на большинстве жилых объектах. Так на 40% выполнен капитальный ремонт крыши дома №8 на проезде Рыбном. На сегодняшний день со стороны главного фасада заменена стропильная система сгоревшей части кровли, смонтированы контробрешетка и обрешетка, выполнено покрытие крыши металлом. На стройплощадке есть все строительные материалы, которые уже обработана огнезащитой. Работы должны быть завершены в течение трех месяцев», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на завершающей стадии находятся работы по замене водоподогревателя в доме №73 на улице Героев Рыбачьего. Подрядчик провел оценку технического состояния внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, разработал проектную документацию и заменил отслуживший свой срок бойлер на современный пластинчатый теплообменник, который занимает меньше места и имеет более высокую производительность.

«Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что экономит расход теплоносителя. Кроме того, благодаря рециркуляции жильцам даже верхних этажей не придется пропускать воду в ожидании горячей. Сейчас идут пусконаладочные работы, по завершении которых бойлер будет введен в эксплуатацию», – подчеркнула генеральный директор Фонда.