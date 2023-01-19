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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 14:00

В 2022 году в открытом доступе в интернете в результате утечек оказались данные 75% жителей России

За прошлый год в открытом доступе в интернете в результате утечек оказались данные трёх четвертей граждан России. К такому выводу пришли специалисты российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) после анализа утечек, информация о которых появлялась в течение 2022 года.

Как рассказали в компании, эксперты проанализировали практически все утечки, так или иначе связанные с Россией, как крупные, такие как данные «Почты России», сервисов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», компаний «СДЭК», «Гемотест», «Туту.ру», биржи «Kwork», так и более 260 менее масштабных. Большинство утечек содержало контактные данные пользователей, в части также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов.

«После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объём проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров», - рассказали в DLBI.

По мнению основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, последний показатель можно соотнести с численностью населения России, где у большинства имеется только один телефонный номер. «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», - сказал Оганесян.

Как пишет finmarket.ru, в 2022 году было отмечено беспрецедентно высокое количество утечек персональных данных. По данным Роскомнадзора, с начала 2022 года резко увеличилось количество утечек, их было более 140 случаев, а в Сеть попали около 600 млн записей о гражданах. В то же время годом ранее было зафиксировано всего четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей.

«Столь резкий рост объёма утечек связан, в первую очередь, с большим числом атак украинских хактевистов после начала СВО. При этом многие, в том числе, и крупнейшие российские компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам», - считает Оганесян.

В то же время, он обратил внимание, что некоторые сферы утечки почти не затронули. «Например, финансовый сектор, который подвергался как хакерским, так и инсайдерским атакам в течение последних пяти лет, смог справиться с проблемой, и утечек данных из банков и финансовых организаций в прошлом году практически не было», - сказал эксперт.

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