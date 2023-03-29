В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» на двух крупных свалках региона завершены основные этапы работ по рекультивации

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2020-2022 годах в нашем регионе осуществлялась реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Об этом 28 марта сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании правительства региона.

В 2020-2021 годах в рамках выполнения работ по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в Кольском районе, площадь которого занимает 12,3 га, смонтировано и запущено современное оборудование по откачке, очистке и обеззараживанию сточных вод пометохранилища, выполнена часть работ по вертикальной планировке первой карты помётохранилища.

В связи с невозможностью качественно выполнить работы по обезвоживанию осадка (куриного помёта) и обеззараживанию сточных вод помётохранилища согласно принятым проектным решениям, в 2022 году выполнена корректировка проектной документации, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертной оценки негосударственной экспертизы.

В настоящее время в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко проектная документация направлена на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Также в 2021-2022 годах выполнена основная часть работ по рекультивации свалки твердых отходов в Мурманске площадью 35,8 га – выполнены работы по организации площадки для мойки колес, земляные работы в хозяйственной зоне и на прилегающей территории, работы по переформированию тела свалки, осуществляются технический этап рекультивации свалки, устройство защитного экрана полигона, работы по устройству системы сбора и утилизации биогаза, системы сбора, очистки и отведения фильтрата, по сооружению резервуаров накопителей фильтрата, устройству ливневой канализации и очистных сооружений ливневого стока, внутриплощадочных дорог и площадок.

В 2022 году в процессе рекультивации свалки в Заозерске площадью 9,0 га осуществлялось формирование тела свалки (разработка грунта с перемещением, уплотнение грунта, планировка площадей, устройство изолирующего слоя из нерудных материалов (суглинок), устройство выравнивающего слоя из песка, армирование грунтовых насыпей георешетками), устройство системы водоотведения, откосов, локальных очистных сооружений, площадки складирования.

По словам министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаиды Середы, завершение работ по рекультивации свалки твёрдых отходов в Мурманске запланировано в 2023 году, остальных мероприятий – в 2024 году, в результате чего будет ликвидирован накопленный вред окружающей среде на площади более 57 га.

Фото: https://gov-murman.ru