В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в регионе очищены берега водных объектов общей протяжённостью свыше 40 км

Ежегодно в бесснежный период в Мурманской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводятся мероприятия по очистке берегов озер и рек с участием волонтёров. Об этом вчера сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко в рамках заседания регионального правительства.

В 2022 году проведено 40 таких субботников, в которых приняли участие свыше 1,5 тысячи человек. Очищена береговая полоса водных объектов протяженностью 41,8 км. Всего с начала действия регионального проекта, то есть с 2019 года, в Мурманской области очищена береговая полоса общей протяженностью свыше 145 км, в субботниках приняли участие около 4,6 тысячи человек, что превысило установленные проектом значения показателей его результативности.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в целях реализации проекта в 2023 году подготовлен сводный план мероприятий с учетом предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Всего в план вошло 75 мероприятий с предполагаемым участием в них более 2,5 тысячи добровольцев.

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» направлена на достижение значений показателей одноименного федерального проекта национального проекта «Экология».

«Проект «Сохранение уникальных водных объектов», помимо природоохранного эффекта, позволяет развивать в регионе экологическое волонтерство, причем интерес граждан к участию в таких мероприятиях с каждым годом возрастает, что подтверждается достигаемыми результатами», – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru