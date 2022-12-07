В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начата реконструкция мостовых сооружений через реки Эйнч и Кети, которые были построены в 1964-1965 годах

Мост через реку Эйнч расположен на 103-м километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Протяженность моста составляет более 40 метров. На данном объекте подрядчик выполнил вырубку древесно-кустарниковой растительности, демонтаж дорожных знаков, сооружение опор и устройство металлических гофрированных труб.

Мостовое сооружение через реку Кети находится на 15-м километре автоподъезда к Зареченску и имеет протяженность более 20 метров. Выполнены работы по установке опор и пролетного строения временного сооружения, по которому уже запущено движение, а также продолжаются работы на подходах реконструируемого моста.

В следующем году на мостах будут обновлены балки пролётного строения, выполнена перестройка мостового полотна, пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей, а также произведена замена барьерного ограждения на современное металлическое оцинкованное.

В рамках реконструкции объектов, подрядчики обустроят водоотвод, полностью завершат обустройство верхней дорожной одежды, как на мостовом сооружении, так и на подъездах к мосту.

Завершение всех работ на объектах планируется в III квартале 2023 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru