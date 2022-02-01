В 2022 году в рамках нацпроекта начнётся ремонт двух участков дороги на Териберку

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжится улучшение пути к Териберке: начнётся реконструкция второго и капитальный ремонт третьего участка автоподъезда к селу. Планируется начать работы в 2022 и завершить в 2024 году.

В январе 2022 года получено заключение государственной экспертизы по проекту на реконструкцию участка автоподъезда с 10 по 20 километр. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1,25 миллиарда рублей.

Кроме того, в настоящее время осуществляется разработка проекта на капитальный ремонт участка автоподъезда к селу Териберка с 20 по 35 километр. Ориентировочная стоимость реализации проекта – около 1,9 миллиарда рублей.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автоподъезд к селу Териберка – автомобильная дорога общего пользования регионального значения протяжённостью более 41 километра. Это один из наиболее популярных туристических маршрутов региона и самый короткий путь к побережью Баренцева моря. Ранее дорога была грунтовой.

В 2017 году произведён капитальный ремонт автоподъезда с 35 по 40 километр. В рамках ремонта покрытие участка было переведено в асфальтобетонное.

В 2020 году выполнен ремонт моста через реку Териберка, а в 2021 году была завершена реконструкция первых 10 километров автоподъезда. В ходе реконструкции участок получил асфальтовое покрытие. Кроме того, в некоторых местах дорожное полотно было поднято на 6-8 метров, что позволило сократить снегозаносимость участка в зимний период. Также в рамках реконструкции проведены работы по спрямлению радиусов поворотов для более безопасного передвижения.