В 2022 году в регионе продолжится работа по развитию системы реабилитации инвалидов

Губернатор Андрей Чибис утвердил программу по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Мурманской области на 2022-2024 годы.

Документ подготовлен в целях обеспечения участия в 2022 году Мурманской области в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» и привлечения средств федерального бюджета на формирование системы реабилитации граждан с инвалидностью.

В рамках указанной программы на 2022 год средства федерального бюджета в размере порядка 3 млн рублей будут направлены на повышение профессиональных компетенций специалистов в области реабилитации и на модернизацию необходимого реабилитационного оборудования для учреждений системы социального обслуживания населения.

Реализация программы позволит повысить уровень обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также увеличить уровень профессионального развития и занятости граждан с особенным здоровьем.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области проживает 30140 инвалидов, в том числе 2905 детей-инвалидов.

Программа по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Мурманской области на 2022-2024 годы утверждена постановлением правительства Мурманской области от 15.12.2021 № 931-ПП.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431378/#&gid=1&pid=1