В 2022 году в регионе выросла конкуренция среди грантополучателей, реализующих программы дополнительного образования

Для поддержки сферы дополнительного образования с 2020 года Министерством образования и науки Мурманской области проводятся конкурсные отборы получателей субсидии из регионального бюджета на реализацию дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

В текущем году выросла конкуренция среди получателей грантов. В конкурсном отборе на получение грантов на индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся в этом году рекордное количество заявок – 8.

Тематика заявок охватывает широкий спектр научных интересов: это творческое сопровождение начинающего писателя-прозаика из мурманской гимназии №3; поддержка юного программиста, разрабатывающего интерактивное приложение по математике из школы № 2 ЗАТО Александровск; юного инженера-медика по созданию тренажера для глаз из Мурманского международного лицея.

Одними из самых интересных инновационных проектов признаны следующие:

- проект Центра образования «Лапландия» по направлению «Мультимедийная журналистика», а именно создание Информационного медиацентра «СНЕГ (Смело, Надежно, Ежедневно, Громко)»;

- проект Центра творчества «Полярис» по созданию ресурсного центра туристско-краеведческой направленности «Полярные медведи»;

- проект Детской школы искусств Кандалакшского района «Заповедный АРТ-маршрут. Дети-художники – детям».

«Цель грантовой поддержки – создавать условия для формирования насыщенной образовательной среды: наши ребята смогут найти занятия по интересам, получить полезные знания и навыки, попробовать свои силы в различных направлениях дополнительного образования, проявить свои таланты и способности», – отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

Информация о результатах проведения конкурсных отборов в сфере дополнительного образования, итоговом рейтинге, а также о размерах предоставленных грантов будет опубликована на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области до конца этой недели.