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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 11:00

В 2022 году в сфере антимонопольного контроля в Мурманское УФАС России поступило обращений на 20,5% больше, чем в прошлом году

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области подвело итоги работы ведомства за 2022 год. В прошлом году Мурманское УФАС России рассмотрело более 1300 различных обращений, жалоб и заявлений. На протяжении 2022 года управлением проводились мониторинги цен на топливо и продукты питания, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров. Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.

В сфере антимонопольного контроля в Мурманское УФАС России поступило 429 обращения (в 2021 году - 341 обращение), что на 20,5% больше. Из них 142 заявления о нарушении антимонопольного законодательства (злоупотребление доминирующим положением, действия органов власти, антиконкурентные соглашения).

По результатам рассмотрения 136 заявлений приняты решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Выдано 7 предупреждений о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.

В сфере антимонопольного контроля соблюдения сетевыми организациями Правил технологического присоединения было рассмотрено 90 заявлений, что на 37% больше, чем в 2021 году. Возбуждено 36 административных дел (в 2021 году - 57 дел). Вынесено 26 постановлений о привлечении к административной ответственности, что на 46% больше, чем в предыдущем году.

Применительно к практике службы речь идёт преимущественно о подключении земельных участков, гаражей, дач к сетям сетевых организаций, таких как ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», АО «МОЭСК», АО «Мончегорские электрические сети», МУП города Апатиты «Апатитская электросетевая компания» и прочих.

Нарушение сетевыми организациями Правил технологического присоединения объектов к электрическим сетям является административным правонарушением и образует диспозицию статьи 9.21 КоАП РФ. Сумма взысканных в бюджет административных штрафов в 2022 году составила 7344300 рублей, что на 65% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году в Мурманское УФАС России поступило 200 жалоб (на уровне 2021 года – 350 жалоб) в сфере государственных и муниципальных закупок. Из них к рассмотрению было принято 164 жалобы. Обоснованными признаны 50 жалоб, выдано 46 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предписания исполнены в полном объёме.

После принятия ряда антикризисных нормативных актов, расширивших случаи закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, количество рассмотренных в 2022 году жалоб значительно снизилось по сравнению с 2021 годом.

При этом, процент обоснованных жалоб от общего количества рассмотренных жалоб увеличился. Так, в 2021 году обоснованные жалобы составили около 24% от рассмотренных, а в 2022 году – более 30%.

В 2022 году в управление поступило 54 жалобы на действия (бездействия) заказчиков, закупочных комиссий при осуществлении закупок в соответствии с требованиями законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, принято к рассмотрению 35 жалоб.

В результате рассмотрения в 2022 году обоснованными признано 6 жалоб, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, предписание исполнено.

За рассматриваемый период управлением проведено 92 внеплановые проверки по обращениям заинтересованных лиц и поручениям ЦА ФАС России. Нарушения установлены при проведении 11 закупок, выдано 2 предписания.

Управлением за 2022 год рассмотрено 192 обращения (в 2021 – 170 обращений) заказчиков о включении сведений в отношении поставщиков (подрядчиков) в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП). В 2022 году в РНП включены 69 поставщиков (подрядчиков), в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Сумма взысканных в бюджет административных штрафов в 2022 году составила 779500 рублей.

По результатам рассмотрения 82 заявлений по вопросам нарушения федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», возбуждено и рассмотрено 11 дел по признакам нарушения закона о рекламе, выдано 6 предписаний. Сумма взысканных в бюджет штрафов составила 256000 рублей.

По всем направлениям контроля (на товарных рынках, в сфере закупок, в сфере рекламы) в бюджет управлением взыскано 24 млн 516 тысяч 700 рублей, что превышает цифры прошлого года на 84% (в 2021 году управлением было взыскано 3 млн 932 тысяч 200 рублей).

 

 

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