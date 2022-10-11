В 2022 году выделено порядка 65 млн на развитие оленеводства: Андрей Чибис рассказал о мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области

В Мурманске стартовал Международный форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов». Открыло мероприятие пленарное заседание. С докладом мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области выступил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в регионе проживает 120 национальностей, из них 1599 человек – саамы. На территории зарегистрирована 41 саамская община. Девять из них имеют арендованные лесные участки под выпас оленей, на территориях которых расположены водоемы, где разрешено заниматься традиционным рыболовством; пять – рыболовные участки на Белом море и озерах.

Региональное правительство активно поддерживает коренные народы.

«Мы субсидируем развитие материально-технической базы, выдаем гранты для самореализации, создаем специальные этнографические комплексы. В ближайшее время такой будет открыт в Туломе. Благодаря этому у представителей коренных народов появится возможность для реализации продукции и дополнительного заработка. Между правительством и саамским сообществом выстроен качественный диалог. Один из примеров совместной работы – открытие памятного мемориала «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, весомый вклад также оказала компания «Норильский никель». Это значимое событие позволило восстановить историческую справедливость, ведь вклад саамов в победу в Великой Отечественной войне неоценим», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что для саамских общественных организаций и общин предусмотрена государственная поддержка в виде грантов на конкурсной основе для осуществления общественно значимых инициатив. В 2022 году было выделено более 2,2 млн рублей на реализацию трех проектов: «Культурный код национальных традиций: ребрендинг в современных тенденциях», «Ажьянна тедтвудт», «Создание компьютерной игры для изучения саамского языка».

Еще одно важное направление – выделение квот на осуществление традиционного рыболовства. Кроме того, на развитие оленеводства в 2022 году выделено порядка 65 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Также обеспечен гарантированный спрос на данный вид деятельности: практически во всех школах региона есть блюда из северного оленя.

«Мы постоянно принимаем решения, связанные с самореализацией коренных народов. Важно, что нам удается находить баланс между экономическим развитием и защитой их интересов. Необходимо реализовывать всевозможные меры поддержки, чтобы эта замечательная культура проникала в нашей общество и очаровывала гостей области», – подчеркнул губернатор.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что в России колоссальное разнообразие коренных народов. Кроме того, им удалось сохранить этническую уникальность, традиции и обычаи.

«Представители коренных народов проживают в 28 регионах нашей страны. Они ведут разный образ жизни. Здесь найти общий подход и соблюсти баланс сложно, но мы не пытаемся регулировать все на федеральном уровне, а делаем так, чтобы регионы, учитывая специфику, активно подключались к процессам жизнеобеспечения народов», – сообщил Игорь Баринов.

Руководитель Федерального агентства сообщил, что в Мурманской области эффективно реализуются меры поддержки коренных народов.

«Регион может быть примером для подражания, так как созданы инструменты стимулирования для создания новых направлений в деятельности», – подчеркнул Игорь Баринов.

На заседании также выступил председатель Комитета по делам национальностей ГД ФС РФ Геннадий Семигин.

«Россия – лучшая страна в мире по уровню развития межнациональных отношений. У нас создана целая системы по решению вопросов в данной области. Региональное законодательство – крайне важный фактор. Именно оно может учесть те моменты, которые не получается на федеральном уровне. Уверен, что это является залогом межнационального мира и согласия в стране», – отметил Геннадий Семигин.

Также спикер высоко оценил реализацию региональных мер поддержки коренных народов.

«Правительство Мурманской области под руководством губернатора реализует индивидуальный подход к взаимодействию и выстраиванию отношений с коренными народами. Такой опыт может перенять целый ряд регионов», – подчеркнул Геннадий Семигин.

Центральное место в программе председательства Российской Федерации в Арктическом совете занимает именно проблематика коренных народов. Об этом сообщил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы провели ряд мероприятий по обеспечению и защите интеллектуальных прав коренных народов. Это важно в контексте продвижения их продукции и поддержки традиционных промыслов. Также подготовили несколько проектных предложений, в том числе в области креативных индустрий, традиционной медицины, цифровизации культурного и исторического наследия. Российское председательство в Арктическом совете последовательно ведет линию на повышение благополучия жизни северян, включая коренные народы, продвижение социально-экономического развития Арктического региона. Хороший пример взаимодействия с коренными народами демонстрирует Мурманская область, которая является территорией традиционного проживания саамов», – сказал Николай Корчунов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение губернатор подчеркнул значимость мероприятия для региона и поблагодарил всех участников за вклад в поддержку коренных народов.

Напомним, в Мурманске с 9 по 12 октября проходит Международный форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов». Он реализуется в рамках Плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд «Росконгресс». Организаторами выступают ФАДН России, Минвостокразвития России, МИД России и ПАО «Норникель», при участии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оператор мероприятий – Фонд Росконгресс.

Фото: https://gov-murman.ru