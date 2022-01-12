В 2022 году жителям Мурманской области будет доступно больше государственных услуг в электронном виде

2021 год стал для России знаковым в развитии цифровизации. Сейчас наша страна не только догоняет, но и обгоняет страны-лидеры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Пандемия, действительно, подстегнула цифровизацию и этот переход. В России очень высокие позиции в этой сфере, поэтому мы перепрыгиваем через несколько ступеней, догоняем и обгоняем страны-лидеры. Это импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры (например, при создании станций LTE), которая очень важна для безопасности нашей страны, но и для ПО, в котором мы от 60% до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра – и промышленного, и потребительского», — отметил вице-премьер.

В стране успешно сформирован новый пакет мер поддержки IT-отрасли. В него войдут более десятка инициатив. С учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%.

Мурманская область — в числе регионов-передовиков по внедрению новых цифровых решений. По итогам прошлого года регион занял второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации и вышел на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге обеспечения доступности социально значимых услуг в электронном виде на портале «Госуслуги».

«Цифра не стоит на месте, появляется много нового… Предстоит плотнее поработать по таким отраслям, как образование, здравоохранение. Многое по этим направлениям стало привычным, как электронные дневники или запись к врачу через Интернет, но еще больше предстоит сделать», — рассказала в интервью «ФедералПресс» вице-губернатор Мурманской области Александра Никипелова.

По её словам, в эпоху цифровизации перед руководителями ИТ-служб предприятий и учреждений встают новые задачи. Уже сейчас в госсекторе необходима технология искусственного интеллекта.

В планах на 2022 год у правительства Мурманской области запустить в пилотном режиме Систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, в 2022 году власти Заполярья планируют сконцентрироваться на системах безопасности населения. В первую очередь – это видеонаблюдение с видеоаналитикой, причем не только в городах, но и в медицинских учреждениях. В ближайших планах также создание первого Центра обработки данных в Арктике.

Цифровизация касается сейчас практически всех сфер деятельности. Например, в ближайшем будущем в России планируется реализация 53 туристических проектов. Это позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток — до 10,5 млн человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы.

Продолжает увеличиваться количество государственных услуг, доступных в электронном виде. До конца 2022 года на порте Госуслуг появятся порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг. Со следующего года на портале Госуслуг будут также доступны более 100 региональных сервисов.

К 2024 году около 60% пользователей Госуслуг смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания документов онлайн, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид.

Фото: https://life.ru/p/1167198