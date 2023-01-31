В 2023-2024 годах планируется капитально отремонтировать Дворец культуры в Ковдоре и сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в Енском

Между правительством Мурманской области и Министерством сельского хозяйства РФ заключено соглашение, в рамках которого из средств федерального бюджета бюджету Мурманской области на 2023-2024 годы выделены средства на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, прошедших конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства РФ.

Постановлением правительства Мурманской области от 25 января 2023 года внесены изменения в государственную программу Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» в части утверждения правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023-2024 годах за счёт средств данной субсидии планируется провести капитальный ремонт здания Городского Дворца культуры, расположенного на улице Школьной в Ковдоре, и наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (от ТК-3 до ТК-12) в посёлке Енский.

Фото: https://gov-murman.ru