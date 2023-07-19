В 2023 году Арктический фестиваль «Териберка» посетили 15 тысяч человек – в полтора раза больше, чем в прошлом году

Для гостей мероприятия выступили 16 артистов, состоялись 50 мастер-классов и других активностей, семь экскурсий по природному парку «Териберка» с выпускниками «Школы гидов природного туризма», а также два трейловых забега. Фестиваль прошёл 15–16 июля в одноименном селе в Мурманской области в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства – Фонд «Росконгресс».

Проведение фестиваля «Териберка» было направлено на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни. Для гостей «Териберки» работали музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства.

Музыкальная программа фестиваля включала выступления 16 исполнителей, среди которых: Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группы «Аффинаж», а также кавер-группы «Рашн Вумен» и региональных артистов. Кроме того, состоялся фестиваль электронной музыки «FORMAT».

Ещё одним рекордом стало количество блюд и напитков арктической кухни, представленных в рамках проекта «Гастрономическая карта». Северные и дальневосточные рестораторы представили более 500 вариантов арктических блюд и напитков. Среди них – уха на морской воде из палтуса, нерки, кальмара, водорослей и других даров моря, мороженое с икрой морского ежа, блюда из рыбы, оленины и северных ягод и многое другое. Гости фестиваля смогли почувствовать себя экспертами Арктической лаборатории туризма: совершить самостоятельную прогулку по парку и дать свои предложения по формированию инфраструктуры на его территории, а также высказать своё отношение в целом к развитию туризма в регионе, пройти увлекательные испытания экологического квеста «Магия Арктики». По итогам, природный парк посетили более 5 тысяч человек.

На фестивальной улице было продано более 6000 сувениров от местных мастеров, а Туристский информационный центр Мурманской области совместно с туристическим бизнесом провел грандиозную лотерею, где разыграли более 4,5 тысячи подарков среди участников фестиваля. Одними из подарков стали ночи в лучших отелях Мурманской области, экскурсии и туры по Мурманской области, ужины в лучших ресторанах Арктической кухни, гастрономические сувениры, брендированная одежда и другие подарки от организаторов фестиваля и партнёров. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась презентация эксклюзивной настольной игры «Поймай северное сияние», созданной издательством «PressPass» при содействии Туристского информационного центра Мурманской области и регионального комитета по туризму. Также участники фестиваля оформили порядка 200 паспортов полярника.

В рамках деловой программы фестиваля — дискуссионной площадки «Диалоги» — состоялось обсуждение развития туристической отрасли на Крайнем Севере. Участниками стали представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, и других федеральных органов власти, главы и специалисты муниципальных образований, агентств по развитию, профильных организаций и ведомств, а также туристического бизнеса. В частности, они обсудили формирование национальных и межрегиональных маршрутов в Арктике, рассмотрели лучшие практики в сфере создания мер поддержки для бизнеса и пути развития инфраструктуры и логистики в Арктике, а также затронули вопросы позиционирования субъектов Арктической зоны.

Гости мероприятия также могли принять участие в двух трейловых забегах: на Кольской ВЭС и «Вызов Арктики». Бесплатные мастер-классы были посвящены рисованию, созданию декоративных сувениров для интерьера своего жилья и памятных подарков: панно, значков и магнитов. Помимо этого, стартовал проект Школа арктического гостеприимства, в рамках которого состоялась первая учебная экскурсия для гидов (экскурсоводов) по природному парку «Териберка».

Также команда культурно-просветительского портала «Дети Арктики» и арт-сообщество «33+1» представили масштабный ленд-арт проект, призванный привлечь внимание к теме сохранения культуры коренных народов Севера и экологии в Арктике: в окрестностях Териберки, на побережье губы Завалишина, появился мурал с оленем площадью 350 квадратных метров.

В рамках VIII Арктического фестиваля «Териберка» состоялось торжественное награждение победителей и призеров II регионального конкурса мастеров сувенирной продукции «СУВЕНИР ГОДА. АРКТИКА», призванного выявлять и поощрять создателей лучшей региональной сувенирной продукции, в котором приняли участие 63 участника.

Как сообщает региональный комитет по туризму, за последние годы Арктический фестиваль «Териберка» стал самым титулованным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. Фестиваль — обладатель Малой бронзовой медали РГО, призёр национальной премии «Russian Event Awards», а в 2023 году второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса «Торговля России — 2023», проводимого Минпромторгом России.

Фото: https://gov-murman.ru