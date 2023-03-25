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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.23 15:00

В 2023 году для медучреждений Мурманской области закупят 126 единиц медицинского оборудования

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранения» в 2023 году Министерством здравоохранения Мурманской области запланировано приобретение 126 единиц медицинского оборудования.

На данный период времени поставлено 78 единиц техники в девять медицинских организаций региона. Офтальмологическое (рефрактометры), лабораторное (анализаторы), стерилизационное, диагностическое и другое оборудование уже введено в эксплуатацию и используется для оказания медицинской помощи.

На новых бесконтактных тонометрах можно легко и без дискомфорта для пациента измерить внутриглазное давление, а мягкая воздушная струя обеспечивает максимально точные результаты, которые можно распечатать на встроенном термопринтере или экспортировать в локальную сеть медучреждения.

Современные автоматические кераторефрактометры оснащены сенсорной панелью и облегченным эргономичным джойстиком. Сочетают в себе самые современные технологии и высокую точность исследований, которую обеспечивает поворотная призма.

Фетальные мониторы матери и плода имеют удобный интерфейс и расширенные возможности мониторирования. Высокая информативность позволяет повысить точность и своевременность диагностики и качество медицинской помощи беременным и роженицам на всех уровнях оказания акушерско-гинекологической помощи, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

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