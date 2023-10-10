Развитие негосударственного сектора культуры Мурманской области и вовлечение частных творцов в реализацию государственной культурной политики – одна из ключевых задач, включённых в региональный стратегический план «На Севере – жить». В 2023 году грантовую поддержку областного Минкульта получило 34 творческих проекта на общую сумму более 24 млн рублей.

Впервые на конкурсной основе был поддержан проект НКО, направленный на изучение и фиксацию основных элементов культуры кольских саамов – до конца года Ассоциация кольских саамов при участии региональных и федеральных ученых создаст рекомендации по использованию этих элементов в творческих проектах, туристских маршрутах и услугах креативных предпринимателей.

«Государственная поддержка в этом году также распространилась на проекты субъектов творческого предпринимательства. В рамках плана «На Севере – жить» мы провели конкурс среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых в сфере культуры и искусства. Победителями стали четыре проекта заполярных предпринимателей, чьи идеи получили поддержку экспертов в сфере культуры, туризма, предпринимательства и экономики, а также гранты губернатора до 400 тысяч рублей», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Кроме того, Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс» за счет средств гранта регионального минкульта для НКО реализует проект «Творческий бизнес «Придумано в Арктике». Организация проведёт исследование творческих товаров и услуг, создаваемых малым и средним бизнесом Мурманской области, по итогам которого будет создан региональный реестр субъектов креативных индустрий. Творческие предприниматели будут представлены на созданном интернет-портале, а также презентуют свои товары и услуги на выставке «Придумано в Арктике», которая пройдёт в Мурманске в конце ноября.

В течение последних лет региональное правительство оказывает масштабную поддержку развитию кинопроизводства в регионе. План «На Севере – жить» предусматривает гранты как для молодых режиссеров и творцов, так и рибейты – субсидии для профессиональных кинопроектов. В этом году заявочная кампания на кинорибейты начнётся с 16 октября, на данные цели в бюджете области предусмотрено 15 млн рублей. Кроме того, в текущем году были запущены важные инициативны, связанные с экологичным подходом к работе киностудий на Севере – рейнджерское сопровождение съёмочных групп и разработка региональной программы «Зелёный экран» по поощрению представителей киноиндустрии к проведению съёмок экологически устойчивым способом.

«Обновление учреждений культуры расширяет их технические и творческие возможности. Это позволяет десяткам тысяч северян ежегодно становиться гостями и участниками региональных форумов, конференций и фестивалей, посещать выставки из собраний ведущих отечественных музеев и выступления выдающихся исполнителей с мировыми именами, а региональным библиотекам, музеям и концертным площадкам – на высоком уровне принимать и организовывать ключевые всероссийские культурные мероприятия», – подчеркнула глава областного Минкульта.

Фото: https://gov-murman.ru