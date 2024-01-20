Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 12:00

В 2023 году грузооборот портов Мурманск составил 57,8 млн тонн (+2,8%)

Грузооборот морских портов России в 2023 году увеличился на 5% в сравнении с 2023 годом и составил 883,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 446,9 млн тонн (+10,4%), в том числе: угля — 205,6 млн тонн (-0,4%), зерна — 70,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), грузов в контейнерах — 50,1 млн тонн (+10,5%), минеральных удобрений — 36,7 млн тонн (рост в 1,5 раза), чёрных металлов — 21,3 млн тонн (-12,8%), руды — 9,8 млн тонн (-23%), грузов на паромах — 8,1 млн тонн (+22,8%).

Перевалка наливных грузов составила 436,9 млн тонн (без изменений), в том числе сырой нефти — 272,2 млн тонн (+6,3%), нефтепродуктов — 121,5 млн тонн (-12,6%), сжиженного газа — 34,1 млн тонн (-3,2%), пищевых грузов — 5,5 млн тонн (+21,6%).

Экспортных грузов перегружено 690,5 млн тонн (+3,4%), импортных грузов — 38,6 млн тонн (+6,6%), транзитных — 65,2 млн тонн (+7,1%), каботажных — 89,5 млн тонн (+16%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в прошлом году составил 97,9 млн тонн (-0,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 31 млн тонн (+5,2%), наливных грузов — 66,9 млн тонн (-3,2%).

Грузооборот портов Мурманск составил 57,8 млн тонн (+2,8%), Сабетта — 27,8 млн тонн (-2%), Варандей — 5,2 млн тонн (-10,6%) и Архангельск — 1,9 млн тонн (-18%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Один и без оружия». Художественный фильм (12+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика