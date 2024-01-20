В 2023 году грузооборот портов Мурманск составил 57,8 млн тонн (+2,8%)

Грузооборот морских портов России в 2023 году увеличился на 5% в сравнении с 2023 годом и составил 883,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 446,9 млн тонн (+10,4%), в том числе: угля — 205,6 млн тонн (-0,4%), зерна — 70,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), грузов в контейнерах — 50,1 млн тонн (+10,5%), минеральных удобрений — 36,7 млн тонн (рост в 1,5 раза), чёрных металлов — 21,3 млн тонн (-12,8%), руды — 9,8 млн тонн (-23%), грузов на паромах — 8,1 млн тонн (+22,8%).

Перевалка наливных грузов составила 436,9 млн тонн (без изменений), в том числе сырой нефти — 272,2 млн тонн (+6,3%), нефтепродуктов — 121,5 млн тонн (-12,6%), сжиженного газа — 34,1 млн тонн (-3,2%), пищевых грузов — 5,5 млн тонн (+21,6%).

Экспортных грузов перегружено 690,5 млн тонн (+3,4%), импортных грузов — 38,6 млн тонн (+6,6%), транзитных — 65,2 млн тонн (+7,1%), каботажных — 89,5 млн тонн (+16%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в прошлом году составил 97,9 млн тонн (-0,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 31 млн тонн (+5,2%), наливных грузов — 66,9 млн тонн (-3,2%).

Грузооборот портов Мурманск составил 57,8 млн тонн (+2,8%), Сабетта — 27,8 млн тонн (-2%), Варандей — 5,2 млн тонн (-10,6%) и Архангельск — 1,9 млн тонн (-18%).