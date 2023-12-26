В 2023 году капитальный ремонт многоквартирных домов проведён в 16 муниципальных образованиях Кольского Заполярья

Итоги краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области в 2023 году рассмотрели вчера в ходе оперативного совещания.

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева отметила, что в 2023 году на выполнение запланированных целей было направлено 3,8 млрд рублей, из которых почти половина средств (1,7 млрд или 45%) – это средства областного бюджета, в том числе в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».

На текущий момент большая часть работ уже завершена. С учетом уплотненного графика, оставшиеся объекты запланированы к приемке на этой недели. К концу года также планируется полное исполнение краткосрочного плана по ремонту многоквартирных домов.

Подробнее обо всех работах, ходе и сроках исполнения, а также новых принципах работы регоператора с подрядчиками доложила генеральный директор «Фонда капитального ремонта» Мурманской области Юлия Барсукова.

Так, процент выполнения всех работ на 25 декабря составляет 92,4%, разработаны все запланированные 230 проектов, отремонтировано 46 фасадов, завершены работы по капитальному ремонту 69, полностью отремонтированы 16 подвалов и 16 фундаментов.

Также полностью выполнен капитальный ремонт 232 внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. В том числе проведена замена 27 теплообменников, проведена модернизация 86 индивидуальных тепловых пунктов.

«Несколько объектов находятся в высокой степени готовности. Фактически работы на завершающей стадии, сейчас проверяется исполнительная документация. С учётом уплотненного графика приемок оставшиеся объекты запланированы к приемке на этой недели», – сказала Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на 2024 год краткосрочным планом реализации региональной программы предусмотрено выполнение услуг и работ по капремонту в 188 многоквартирных домах. Это будет 615 видов работ.

При этом по состоянию на 25 декабря текущего года уже размещены электронные аукционы по 174 домам. Также с опережающими темпами завершен капитальный ремонт в 7 многоквартирных домах.

«Хотелось отметить, что процент законтрактованных работ и процент размещенных электронных аукционов на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2024 год самый высокий за весь период реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», – отметила Юлия Барсукова.

Фото: https://vk.com/zato_alexandrovsk?z=photo-59710416_457319700%2Fwall-59710416_85050