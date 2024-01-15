В 2023 году количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Кольском Заполярье выросло на 4,3% и достигло почти 26 тысяч единиц

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве обсудили результаты поддержки предпринимателей в 2023 году и планы на 2024 год. В 2023 году количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 4,3% и достигло почти 26 тысяч единиц. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«По данным за 11 месяцев прошлого года, количество самозанятых северян выросло более чем на 43%, достигнув 27 тысяч человек. Благодарю жителей региона за то, что ответственно подходят к организации своего дела и регистрируются в системе», – подчеркнул глава региона.

Вместе с ростом числа субъектов бизнеса, в Мурманской области также увеличивается объем налоговых отчислений.

«Также за 11 месяцев 2023 года в бюджет поступило на 14% больше средств в результате применения упрощенной системы налогообложения и в 1,5 раза выросли отчисления от налога на профессиональный доход. Всего на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году мы направили больше 300 миллионов рублей. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения продлены до 2025 года», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в Мурманской области действует 51 мера поддержки малого и среднего предпринимательства. За 2023 год по всем направлениям различная поддержка гражданам, желающим вести бизнес, предпринимателям и самозанятым была оказана порядка 3,3 тысячи раз.

Подробнее о различных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru