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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 15:30

В 2023 году молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ» появятся ещё в семи населённых пунктах Мурманской области

В 2023 году молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ» появятся ещё в семи населённых пунктах Мурманской области. Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства вчера доложила министр спорта Светлана Наумова.

«По решению губернатора Андрея Чибиса в 2022 году в Полярных Зорях, Коашве, Заполярном, Ловозеро, Высоком, Мончегорске и Апатитах появились новые точки притяжения для активной молодежи «СОПКИ.СПОРТ». Все пространства организованы в едином стиле и укомплектованы необходимым оборудованием», – отметила глава профильного ведомства.

В перечень спортивного оборудования вошли кардио- и велотренажёры, многофункциональные тренажёры, наборы гирь и гантелей, шведские стенки и различные спортивные аксессуары. Для удобства посетителей «СОПКИ.СПОРТ» открыты с понедельника по субботу с 14.00 до 22.00. В ряде муниципалитетов залы работают и в более позднее время. Северяне от 14 до 35 лет могут посещать их бесплатно, для других категорий стоимость часовой тренировки составляет в среднем 170 рублей.

«С появлением новых современных пространств в шаговой доступности занятия спортом и физкультурой для молодёжи региона стали ещё доступнее. По данным мониторинга, который проводит Министерство спорта Мурманской области, с ноября по январь новые залы посетило около 8 тысяч человек», – подчеркнула Светлана Наумова.

Задача по созданию пространств «СОПКИ.СПОРТ», подходящих для новичков и опытных физкультурников, включена в стратегический план «На Севере – жить» и государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». В 2022 году на эти цели из регионального бюджета было выделено 35 млн рублей. В текущем году работа будет продолжена: на открытие новых семь пространств в областном бюджете уже заложено 35 млн рублей.

«До 12 февраля Министерство спорта Мурманской области проводит конкурсный отбор среди муниципалитетов региона на выделение субсидий в размере 5 млн рублей на открытие «СОПОК.СПОРТ». В адрес ведомства уже поступили инициативные предложения от администраций Терского, Кольского, Кандалакшского района, ЗАТО Александровск, Мурманска, ЗАТО г. Североморск и Ковдорского муниципального округа», – подытожила министр спорта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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