В 2023 году Мурманск станет библиотечной столицей России – о новом статусе столицы Заполярья объявил президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, который принял участие в заседании Совета директоров государственных и муниципальных библиотек региона.

Заседание прошло в стенах Мурманской областной научной библиотеки и было приурочено к празднованию Дня работника культуры. Участники обсудили условия развития библиотечного дела в России и Мурманской области, а также способы модернизации муниципальных библиотек региона.

«То, как развивается библиотечная отрасль в регионе, – это всецело ваша заслуга и повод для неимоверной гордости. На сегодняшний момент в регионе ведут свою деятельность 12 модельных библиотек. В этом году мы планируем открыть еще 7 учреждений нового поколения. Все это – результат слаженной работы муниципалитетов, проектного офиса областной научной библиотеки и огромного количества преданных своему делу работников культуры. Благодарю за инициативность и творческий подход, вы – локомотив, двигающий культурную жизнь области вперед», - обратилась к участникам Совета министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках заседания состоялось подписание соглашения между Министерством культуры Мурманской области и Профсоюзом работников культуры. Документ был подписан министром культуры Мурманской области Ольгой Обуховой и председателем мурманского отделения Общероссийского профессионального союза работников культуры Андреем Секурцевым. Главная задача Соглашения - обеспечение условий для оперативного реагирования на те или иные вопросы, возникающие у работников культуры, помощи в реализации различных профессиональных идей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/