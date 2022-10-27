В 2023 году Мурманская область получит федеральное финансирование на создание трёх национальных туристских маршрутов

В 2023 году регион в результате конкурсного отбора получит федеральное финансирование на создание трёх национальных туристских маршрутов в размере 22,5 млн рублей.

В Мурманске состоялась форсайт-сессия по разработке приоритетных для обустройства и продвижения национальных маршрутов. В ней приняли участие более 90 специалистов из 11 муниципалитетов. Это представители региональной и муниципальной власти, музеев, ресторанов, гостиниц, краеведы, ученые, гиды и туроператоры.

«Национальный маршрут – это не просто нить передвижения туристов от точки А до точки Б по территории Мурманской области. Национальный маршрут – это путешествие в поисках новых смыслов. И наша задача сегодня с вами эти смысли найти», – подчеркнул в приветственном слове председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Участники разделились на 8 команд и в течение целого дня работали сначала над выявлением ключевых ресурсов каждого муниципалитета, затем над проектированием национальных маршрутов под конкретные целевые аудитории. В финале команды определяли, что необходимо сделать для обустройства предложенных маршрутов.

«При формировании национального маршрута важна работа в команде. Сегодня нам удалось сформировать пул заинтересованных участников. Мы видим активность не только со стороны муниципалитетов, но и бизнеса. Мы видим «горящие» глаза у туриндустрии, готовые реализовывать нестандартные решения», – отметила генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, по итогам сессии сформирована команда региона по разработке и сопровождению национальных маршрутов на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru