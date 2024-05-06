В 2023 году Мурманскую область посетили 670 тысяч туристов

В 2023 году в Мурманской области побывали 670 тысяч туристов. Данные статистики прозвучали сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Поступили данные по количеству гостей, посетивших Мурманскую область в 2023 году. Результаты превзошли все наши ожидания. 670 тысяч туристов – это абсолютный рекорд за всю историю активного развития туризма в регионе», – сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и отметила, что в сравнении с 2022 годом поток гостей вырос на 20%.

Первый вице-губернатор также подчеркнула, что необходимо и дальше активно развивать и совершенствовать качество услуг, предоставляемых гостям и жителям региона.

«С каждым годом мы уверенно наращиваем интерес к нашему Северу. Важно обозначить, что нам необходимо и дальше развивать, совершенствовать качество услуг, которые мы предоставляем гостям и нашим жителям, которые тоже активно и с интересом посещают территории Мурманской области. Отдельное направление внутри туриндустрии – отдых внутри региона для самих северян. Прошу комитет по туризму держать на контроле все эти вопросы», – сказала Оксана Демченко.