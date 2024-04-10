Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 11:30
В 2023 году объём интернет-торговли в Мурманской области увеличился на 82% по сравнению с 2022 годом и достиг 19,5 миллиарда рублей
Это не удивительно, ведь две трети жителей региона старше 15 лет используют Всемирную сеть для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).
Как сообщает Мурманскстат, доля онлайн-продаж в общем объёме розничного товарооборота повысилась за год с 4,6% - до 8,3%.
Это не удивительно, ведь две трети жителей региона старше 15 лет используют Всемирную сеть для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).
С использованием интернета северяне заказывают одежду, обувь, бытовую технику, предметы для отдыха и увлечений, медицинские товары, предметы гигиены.
Фото: https://vk.com/murmanskstat
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
-Скоро в эфире13:00«Трое в лифте, не считая собаки». Художественный сериал, 2 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Рубль пассивен на фоне отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ