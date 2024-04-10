В 2023 году объём интернет-торговли в Мурманской области увеличился на 82% по сравнению с 2022 годом и достиг 19,5 миллиарда рублей

Это не удивительно, ведь две трети жителей региона старше 15 лет используют Всемирную сеть для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

Как сообщает Мурманскстат, доля онлайн-продаж в общем объёме розничного товарооборота повысилась за год с 4,6% - до 8,3%.

Это не удивительно, ведь две трети жителей региона старше 15 лет используют Всемирную сеть для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

С использованием интернета северяне заказывают одежду, обувь, бытовую технику, предметы для отдыха и увлечений, медицинские товары, предметы гигиены.

Фото: https://vk.com/murmanskstat