В 2023 году пассажиры 60+ снова смогут путешествовать с выгодой на поездах дальнего следования.

При покупке билетов не позднее, чем за 7 дней до даты поездки, им автоматически предоставляется скидка 15% на купейные вагоны. Как сообщает vk.com/wall, тарифный план «Для пассажиров 60+» действует в следующие периоды:

с 10 января по 21 февраля;

с 28 февраля по 24 апреля;

с 16 по 31 мая;

с 16 сентября по 30 октября;

с 7 ноября по 21 декабря.

Приобрести билеты можно в кассах, а также на сайте rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Кстати, пассажиры старше 60 лет круглогодично могут путешествовать на скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» перевозчика ДОСС со скидкой 30% по тарифу «Senior».