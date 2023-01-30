В 2023 году программа организации временных общественно полезных работ «Работа рядом» начнёт работать с февраля

Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

«В муниципалитетах меня неоднократно спрашивали про эту возможность. Особенно радует, что в основном интересовались молодые ребята – студенты и старшеклассники. Поэтому принято решение запустить проект фактически с начала года. Средства на эти цели будут направлены из резервного фонда правительства Мурманской области, а возможность устроиться на подработку будет действовать весь 2023 год», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Работа рядом» реализуется в Кольском Заполярье с 2020 года по решению губернатора в рамках плана «На Севере – жить». За это время инициатива показала свою эффективность. Глава региона отметил, что только в 2022 году в программе приняли участие более 7,5 тысячи человек, из них 6,3 тысячи – несовершеннолетние.

«Это реальная возможность нашим молодым ребятам честно и в удобном графике заработать, а также принести пользу. Прошу все муниципалитеты с учётом отработанной практики запустить эту работу с февраля», – сказал губернатор.