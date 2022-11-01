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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 13:00

В 2023 году региональное правительство исходит из консервативного сценария по доходам

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  губернатор Андрей Чибис обсудил с представителями фракций Мурманской областной Думы проект регионального бюджета на 2023 год. Рабочие встречи с депутатами являются плановыми и предшествуют внесению проекта закона о бюджете на утверждение областным парламентом.

Глава региона отметил, что в следующем году региональное правительство исходит из консервативного сценария по доходам, но при этом учитывает самые главные базовые потребности северян.

«Бюджет сохраняет социальную направленность - 60% предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Отдельный акцент мы сделали на здравоохранении – в первую очередь для проведения серьёзной работы по модернизации первичного звена. Помимо обеспечения деятельности медучреждений и закупки лекарств дополнительно 750 млн рублей направим на приобретение оборудования и мебели», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также сообщил, что в проекте бюджета увеличены расходы на образование, в том числе для того, чтобы подорожавшее школьное питание оставалось доступным для детей. В будущем году заложены средства на ремонт трёх школ – двух в Североморске и одной в Кандалакше; а также на строительство двух новых современных школ в Мурманске.

«Местным бюджетам будет направлено около 1 млрд рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 300 млн рублей предусмотрено на обновление парка троллейбусов и автобусов. Более 800 млн рублей заложено на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. Продолжатся мероприятия по совершенствованию вопросов общественной безопасности – на развитие Системы общественного видеонаблюдения и аналитики планируется выделить 600 млн рублей», – сообщил глава региона.

Представители думской фракции «Единой России» поблагодарили губернатора за дополнительные средства, выделенные Министерству образования Мурманской области. Также депутаты обратили внимание Андрея Чибиса на необходимость заложить дополнительные возможности для замены окон в образовательных учреждениях, развитие студенческих клубов, а также модернизацию улично-дорожной сети. 

Депутаты от КПРФ и ЛДПР высоко оценили проект бюджета и поблагодарили губернатора за решение насущных проблем северян. Они попросили уделить более пристальное внимание вопросам благоустройства сельских поселений, поддержке оленеводства, рыбохозяйственной деятельности, а также усилить контроль за выделением земельных участков многодетным семьям.

Губернатор обещал депутатам детально рассмотреть каждое предложение, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/25892/

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