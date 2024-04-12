В 2023 году Росприроднадзор забраковал две трети проектов недропользователей по геологическому изучению в Арктике

Росприроднадзор в 2023 году рассмотрел 120 проектов на строительство разведочных скважин в Арктической зоне РФ, сообщается в докладе о деятельности ведомства.

«В результате рассмотрения указанной проектной документации Росприроднадзором выдано 80 (67%) отрицательных заключений и 40 (33%) положительных заключений», - говорится в документе.

Отмечается, что в 2022 году ведомство не одобрило ни одного проекта: «рассмотрен 21 проект, по всем проектам выявлены замечания и даны отрицательные заключения».

Росприроднадзор обеспечивает рассмотрение проектов разработки месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне РФ с сентября 2022 года на основании постановления правительства РФ №674 от 16 апреля 2022 года («Об утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр...»).

«Формирование проектных решений, в полной мере соответствующих требованиям природоохранного законодательства, позволит недропользователям обеспечить минимизацию негативного воздействия планируемой деятельности в сфере недропользования», - подчеркивает ведомство в своём докладе.

Всего в рамках геологического контроля в 2023 году Росприроднадзор рассмотрел 2 тысячи 787 технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. Из них 1 тысяча 360 проектов согласовано, на доработку отправлены 1 тысяча 427 проектов. По проектам разработки твёрдых полезных ископаемых согласовано 817 документов, возвращено 685, по углеводородному сырью согласовано 142 проекта, 213 имели замечания и были направлены на доработку.