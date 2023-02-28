В 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 126 мурманских семей

Молодым семьям города Мурманска, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, оказывается государственная и муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий – мурманчане могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Размер социальной выплаты составляет 35% от расчётной (средней) стоимости жилого помещения.

Как сообщает администрация города Мурманска, такая мера поддержки не просто востребована, но и способствует улучшению демографической ситуации в городе, о чем свидетельствует положительная динамика рождаемости детей в семьях – участниках программы. Только в 2022 году в семьях, которые улучшили свои жилищные условия с помощью социальной выплаты, родились 23 ребёнка. Для таких семей предусмотрена добавочная мера поддержки в виде дополнительной социальной выплаты в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств муниципального бюджета.

Сегодня в Мурманске состоялось вручение свидетельств 34 молодым семьям – участникам государственной программы.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 2022 года действие программы по улучшению жилищных условий молодых семей было расширено, теперь в регионе стали предоставляться субсидии молодым семьям, достигшим возраста 36 лет. В марте состоится вручение ещё 42 свидетельств молодым семьям, в которых возраст супругов достиг 36 лет.

В апреле 35 молодых и 15 многодетных семей - участники муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска» также получат свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого объекта. Таким образом, всего в 2023 году обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий станут 126 семей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24449&page=1