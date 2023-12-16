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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.23 14:00

В 2023 году штат хищных птиц в «Экотехнопарке» Мурманской области увеличился до четырёх

Теперь в вольере на территории предприятия проживают не только ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, но и их сородич Кутузов, а также мохноногий канюк по кличке Исбъерн.

Все птицы, выросшие в дикой природе, по воле случая оказались рядом с человеком – ведущим инженером по орнитологическому обеспечению безопасности Натальей Раевской, которая их выходила и обеспечила им дальнейшую благополучную жизнь. А Мурманский филиал АО «Ситиматик» взял хищников на «работу» – постоянно проживая на территории «Экотехнопарка», они планомерно снижают популяцию других птиц в окрестностях предприятия.

В природе ястребы-тетеревятники яростно охраняют свой участок земли, изгоняя чужаков. Иногда слабые особи даже расплачиваются жизнью, посягая на уже обжитую территорию. Любопытно, что хищники встречаются лишь на момент гнездования и находятся на одной территории, выращивая потомство. В «Экотехнопарке» птичьих семейных пар нет, но пернатые живут в мире и согласии. Правда, вольер всё же пришлось разделить. Как рассказала Наталья Раевская, в теории самцов можно держать вместе, но практически этого делать не стоит.

В декабре в Мурманской области установилась морозная погода, так что птиц для обхода выносят на улицу ненадолго. В таких условиях биорепеллентацией занимаются специалисты предприятия, которые используют специальные устройства, издающие неприятные для голубей и ворон звуки. Как только станет теплее, регулярные и продолжительные обходы территории мусоросортировочного комплекса, а также карт складирования отходов возобновятся.

С 2021 года популяция диких птиц в окрестностях «Экотехнопарка» сократилась в несколько раз. Без биорепеллентации ситуация была бы прямо противоположная, считает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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