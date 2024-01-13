В 2023 году специалисты Госземнадзора провели более 300 профилактических визитов

«В прошлом году сотрудниками Управления проведено более 300 профилактических визитов. По результатам таких мероприятий предписания не выдаются, штрафы не накладываются, а все разъяснения носят исключительно рекомендательный характер. При проведении профилактического визита у контролируемых есть возможность получить рекомендации и ответы на все возникшие вопросы», - рассказала начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, из профилактического визита контролируемое лицо может извлечь пользу. Не нужно подходить к мероприятию формально. Лучше задать инспектору все интересующие вопросы, уточнить, какие изменения произошли в законодательстве, на какие моменты обратить особое внимание, чтобы избежать нарушений.

Обращаем внимание – профвизит может быть проведён и по инициативе владельца земельного участка.

Сведения о результатах проведения профилактических визитов вносятся в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».