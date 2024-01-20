В 2023 году судебными приставами Мурманской области произведено более 4300 арестов имущества должников

В результате реализации имущества выручено порядка 101 млн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Соответственно, данная сумма получена взыскателями по исполнительным производствам, также взыскателям передано в счёт погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 35 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало недвижимое имущество, а именно нежилое помещение (офисное здание) 2110 кв. метров на просп. Ленина в областном центре.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляла 8,2 млн рублей. Именно за столько было реализованы на торгах пять залоговых нежилых помещений, расположенных в Кольском районе.

В рейтинге самого необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, фигурируют доли в уставных капиталах организаций, термодемеркуризационная установка УРЛ-1М, медицинское оборудование.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.