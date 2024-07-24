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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 11:00

В 2023 году температура в Российской Арктике была выше нормы на 1,12°С, а площадь льда увеличилась до 316 тысяч кв. км

Зимой прошлого года в Российской Арктике аномалия температуры составила 1,62°С, летом – 0,93°С. Весна была близка к норме, а наиболее яркая осредненная аномалия температуры зафиксирована осенью - 1,96°С. Такие данные приводятся в опубликованном обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2023 год, составленный специалистами Росгидромета: www.meteorf.gov.ru/upload/iblock/42b/Обзор 2023_01072.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, связанное с повышением температуры сокращение площади морского ледяного покрова является наиболее обсуждаемым проявлением глобального потепления в Арктике.

По данным учёных Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в Северном Ледовитом океане площадь, занятая льдом на сезонном минимуме в сентябре с 1980 года до 2012 года, сократилась в 2,2 раза. На акватории арктических морей, по которым пролегает Северный морской путь, ледовитость в сентябре сокращалась с 1996 года вместе с ростом летней температуры воздуха и за десять лет уменьшилась в восемь раз, с 1892 тысяч кв. км до 234 тысяч кв. км.

В последующие годы площадь колебалась вблизи этого уровня с минимальным значением 26,3 тысячи кв. км в 2020 году. В 2021-ом площадь льда в сентябре возросла почти на 200 тысяч кв. км., а в 2023 году увеличилась до 316 тысяч кв. км.

Результаты мониторинга изменения климата в морской Арктике опубликованы в журнале «Проблемы Арктики и Антарктики»: www.aaresearch.science/jour/issue/view/34

 

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