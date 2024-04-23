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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 15:30

В 2023 году УФАС России по Мурманской области рассмотрело более 1500 различных обращений, жалоб и заявлений

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области подвели итоги работы ведомства за 2023 год. В прошлом году Мурманское УФАС России рассмотрело более 1500 различных обращений, жалоб и заявлений.

В сфере антимонопольного контроля в Мурманское УФАС России поступило 337 обращения (в 2022году - 429 обращение), что на 21% меньше. Из них 116 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства (злоупотребление доминирующим положением, действия органов власти, антиконкурентные соглашения).

По результатам рассмотрения 75 заявлений приняты решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Выдано 7 предупреждений о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.

В сфере антимонопольного контроля соблюдения сетевыми организациями Правил технологического присоединения было рассмотрено 98 заявлений, что на 8% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в Мурманское УФАС России поступило 210 жалоб (в 2022 года – 207 жалоб) в сфере государственных и муниципальных закупок. Из них к рассмотрению было принято 194 жалобы (в 2022 год - 164), что 15% больше. Обоснованными признаны 54 жалобы (в 2022 году -50 жалоб), выдано 32 предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предписания исполнены в полном объёме.

За рассматриваемый период управлением проведено 111 внеплановых проверок (в 2022 – 92) по обращениям заинтересованных лиц и поручениям ЦА ФАС России. Нарушения установлены при проведении 36 закупок, выдано три предписания.

Управлением за 2023 год рассмотрено 154 обращения (в 2022 году – 192 обращения) заказчиков о включении сведений в отношении поставщиков (подрядчиков) в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП).

В 2023 году в РНП включены 64 компаний и индивидуальных предпринимателей, из них 60 поставщиков (подрядчиков) включены в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

К административной ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе привлечено 133 должностных лица, вынесено постановлений о наложении штрафа на 679 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения 107 заявлений по вопросам нарушения федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». В сравнении с 2022 годом, количество обращений в 2023 году выросло на 23%.

Отказано в возбуждении дела по 105 заявлениям, это на 32% больше, чем в 2022 году.

По всем направлениям контроля (на товарных рынках, в сфере закупок, в сфере рекламы) в бюджет управлением взыскано 31 млн 73 тысячи рублей, что превышает цифры прошлого года на 21% (в 2021 году управлением было взыскано 3 млн 932 тысячи 200 рублей).

В 2023 году было возбуждено 245 административных дел, из них: 164 – в сфере закупок; 78 – антимонопольное законодательство и технологическое присоединение и три – реклама. По результатам рассмотрения приняты решения: 124 – выданы предупреждения; 109 постановлений о наложении штрафа (72 в сфере АМЗ, 35 – закупки, 2 – реклама) и 12 административных дел прекращено. Вынесено 109 административных штрафов на сумму 25 млн 851 тысячу рублей, из них: 25 млн 38 тысяч – за нарушение АМЗ и правил техприсоединения; 12 тысяч  – законодательства о рекламе и 801 тысяча рублей  – законодательства о закупках

Всего в 2023 году в бюджет взыскано 31 млн 73 тысячи рублей. В 2022 году управлением взыскано в бюджет 24 млн 466 тысяч 700 рублей, в 2021 году управлением было взыскано 3 млн 932 тысячи 200 рублей.

 

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