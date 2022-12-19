В 2023 году в Арктике на специальных буях разместят 42 морские метеостанции

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) развернут в российской Арктике новую сеть высокоточных гидрометеостанций, которые разместят на дрейфующих в море буях. Это позволит существенно повысить точность прогнозов для обеспечения судоходства по Северному морскому пути.

Как сообщил директор ААНИИ Александр Макаров: «Покрытие всей зоны Северного морского пути и прилегающей части Арктического бассейна дрейфующими и стационарными метеостанциями позволит получать ежечасные прямые наблюдения о ледовых и метеорологических параметрах в регионе. С учётом скорости передачи данных мы сможем практически в онлайн-режиме уточнять маршруты судов и делать высокоточные численные прогнозы для будущих рейсов», -приводятся слова Александра Макарова на сайте ААНИИ.

Согласно плану, до 2024 года современные дрейфующие и стационарные измерительные приборы отечественного производства будут установлены в акваториях всех морей российской Арктики, включая трассы Северного морского пути. На данный момент уже установлено семь дрейфующих станций, в 2023 году на специальных буях разместят ещё 42 станции.

«Особое внимание будет уделено модернизации пунктов метеонаблюдений в Восточном секторе Арктики, включая самые удаленные от материка части морей и островные точки. Это направление является наиболее важным с точки зрения наращивания масштабов круглогодичного судоходства по Севморпути», - отметил Макаров.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/v-arkticheskoy-zone-rossii-poyavitsya-novaya-set-morskikh-meteostantsiy