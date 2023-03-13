В 2023 году в государственной итоговой аттестации примут участие около 2,9 тысячи выпускников 11-х классов Мурманской области

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова доложила о ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в Мурманской области.

Наряду с выпускниками 11-х классов к государственной итоговой аттестации также присоединятся 270 выпускников прошлых лет и 45 студентов колледжей.

Для получения аттестата выпускникам необходимо успешно сдать ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике (базового или профильного уровней).

«Из предметов по выбору самый востребованный – обществознание, его сдадут около 40% выпускников. Почти четверть выпускников выбрали ЕГЭ по информатике и ИКТ, который будет проходить в компьютерной форме. Учитывая такую популярность, для школ региона дополнительно приобрели 69 ноутбуков. Начиная с 2020 года на все мероприятия, связанные с государственной итоговой аттестацией, и обеспечение школ оборудованием потрачено около 215 млн рублей из областного бюджета», – отметила Диана Кузнецова.

В образовательных учреждениях Мурманской области успешно прошли тестирования систем видеонаблюдения и тренировочные мероприятия по проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме и устной части по английскому языку, во время которых были отработаны возможные нештатные ситуации.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, уже завтра в регионе пройдёт Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой можно увидеть, как организовано проведение госэкзамена.

В апреле и мае для психологической поддержки выпускников Мурманской области проведут акции «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для Победы» и «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены».

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 48-67-01, доб. 1713 (Министерство образования и науки Мурманской области) и (8152) 40-07-55 (Региональный центр обработки информации), по будням - с 9.00 до 17.15 и 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru