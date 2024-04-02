В 2023 году в ходе ведомственного контроля устранено более 700 нарушений трудового законодательства

В Мурманске состоялось заседание областной межведомственной комиссии по охране труда. В её состав входят представители исполнительных органов Мурманской области, отделения Социального фонда России, Государственной инспекции труда, Союза промышленников и предпринимателей региона, Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов».

На заседании ежегодно рассматриваются вопросы, связанные с уменьшением производственного травматизма и сохранением жизни и здоровья работников. В ходе встречи в формате видеоконференции были подведены итоги работы по охране труда в регионе за 2023 год.

О произошедших несчастных случаях и мерах по их недопущению рассказала главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Мурманской области Оксана Плотникова. Так, в прошлом году произошло 25 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями, в результате которых пострадали 32 работника. Наиболее распространёнными видами происшествий стали дорожно-транспортные аварии и падения с высоты. Расследованиями установлены причины случаев и ответственные лица, оформлены соответствующие акты.

Управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов поделился результатами использования работодателями средств фонда, предназначенных для финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников, в 2023 году, а также обозначил задачи на 2024 год. В прошлом году на территории Мурманской области 115 работодателей получили более 105 миллионов рублей на эти цели.

Начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений министерства труда и соцразвития Мурманской области Максим Ромащенко рассказал о ведомственном контроле как об эффективном механизме выявления нарушений трудового законодательства в отношении работников областных и муниципальных учреждений.

«В 2023 году были проведены проверки 40 областных и 187 муниципальных учреждений. В результате обнаружено более 700 нарушений, которые были своевременно устранены, а руководители привлечены к ответственности», — отметил Максим Ромащенко.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, комиссия продолжит свою работу, особое внимание в этом году будет уделено проблеме травматизма среди работников, которые трудоустроены неофициально или по договорам подряда.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с нарушением трудового законодательства, можно обратиться по телефонам управления охраны труда и социально-трудовых отношений.

Фото: https://gov-murman.ru