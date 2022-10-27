В 2023 году в Ловозере построят комплекс придорожного сервиса

В Ловозере приступают к практической реализации проекта строительства комплекса придорожного сервиса, который появится в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Он предполагает создание автозаправочного комплекса контейнерного типа с кафе и площадкой для размещения сопутствующих сервисов. Объём инвестиций составит порядка 30 миллионов рублей.

В данный момент определён земельный участок под строительство. По результатам инженерных изысканий и получения технических условий технологического присоединения могут быть скорректированы сроки ввода объекта в эксплуатацию. Планируется, что придорожный комплекс будет готов принять первых посетителей во второй половине 2023 года.

Проект строительства придорожного комплекса «ATLAS» в Ловозере реализует Корпорация развития Мурманской области совместно с компанией «Ивекта-групп» по системе проектного финансирования. В середине октября с инвестором была создана специальная проектная компания «АТЛАС-ЛОВОЗЕРО» и подана заявка на предоставление арктических льгот.

«Сейчас в Ловозере нет действующих автомобильных заправок, поэтому необходимость появления современного комплекса придорожного сервиса важна для жителей и неоднократно обсуждалась. Решено включить в проект кафе и благоустроенную площадку, на которой можно будет разместить автомобильную мойку или другой микробизнес. Это позволит жителям Ловозера и Ревды получать больше качественных услуг рядом с домом», – рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

«Ивекта-групп» обладает успешным опытом реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области. В 2022 году компания построила комплекс придорожного сервиса «ATLAS» с кафе арктической кухни в Печенгском округе, сейчас он работает в пилотном режиме и готовится к официальному открытию. Проект также реализован с использованием пакета арктических преференций, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru