В 2023 году в Луостари завершили ремонт фасадов двух домов

В 2022 году работы по капитальному ремонту выполнялись в 413 многоквартирных домах по всей Мурманской области. С начала 2023 года региональный Фонд капремонта также активно реализует программу: завершены работы по капитальному ремонту фасадов трёх домов, два из которых находятся в Луостари.

Работы велись в домах по ул. Верхняя, 3 и ул. Нижняя, 5. Работы в первом доме выполняла подрядная организация «Атлантис», которая восстановила поврежденные участки поверхностей кирпичных стен, карнизных плит и цоколя. Стены в уровне отмостки были гидроизолированы.

Кирпичную кладку второго дома также восстановили и смонтировали на неё вентилируемый утеплённый фасад с отделкой сайдингом. Работы вела подрядная организация «Астрастрой». В обоих домах рабочие произвели замену оконных и дверных блоков в местах общего пользования, а также отремонтировали козырьки и крыльца, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru