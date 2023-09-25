В 2023 году в медицинских учреждениях Мурманской области стало работать на 89 врачей больше

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» действует больше 10 мер поддержки медиков, часть из которых – новые. Это «квотные» и «земские» выплаты, в том числе суммированные, от 1 до 3 млн рублей. Для молодых специалистов предусмотрено единовременное пособие в размере 6 должностных окладов. Также медикам предоставляется служебное жилье с ремонтом или компенсируется стоимость аренды квартиры. Медицинские работники, так же, как и педагогические, входят в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» и могут получить 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома.

«Принятые нами решения показывают неплохой результат. В 2023 году в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области, врачей стало больше на 89 человек. Что важно: это не количество новых специалистов, которые приехали в регион, а положительное сальдо, то есть число медработников, на которых стало больше с учётом ушедших на пенсию или уволившихся», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также обратил внимание на процесс подготовки молодых специалистов.

«Напомню, что в Мурманском арктическом университете впервые по направлению «Лечебное дело» были выделены бюджетные места. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – мы с министром это обсуждали. Если говорить в целом, то сегодня в вузах страны на всех курсах проходят обучение от Мурманской области 307 студентов и 72 ординатора. Это так называемые «целевые» студенты, которые пополнят ряды наших медицинских учреждений», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о мерах поддержки и работе по сокращению дефицита медицинских работников в регионе доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru