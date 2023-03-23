В 2023 году в Мурманске капитальный ремонт планируется провести в 111 домах

В прошлом году работы по капитальному ремонту в Мурманской области были выполнены в 413 многоквартирных домах, в том числе 178 домов были отремонтированы в рамках мероприятий плана «На Севере — жить». В рамках капремонта проводились работы по замене лифтов и укреплению фундаментов, ремонту крыш, фасадов и подвалов.

В Мурманске капитальный ремонт в прошлом году был проведён в 180 многоквартирных домах, из которых в 107 была произведена замена индивидуальных тепловых пунктов по программе перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году региональным оператором запланировано выполнение 415 видов работ по капитальному ремонту домов на общую сумму 2,3 млрд рублей. В областном центре планируется отремонтировать 111 домов. Также будет продолжена работа по замене индивидуальных тепловых пунктов — работы коснутся 78 домов в Ленинском округе.

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис отметил, что в 2022 году начался ремонт лицевой части фасадов домов в центре Мурманска. В текущем году эти работы должны быть завершены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24642&page=1