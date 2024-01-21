В 2023 году в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали почти 715 тонн вторсырья

За 2023 год в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов отобрали 714,7 тонны вторичных материальных ресурсов. Почти 93% этого объёма направили на реализацию.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в структуре вторичных ресурсов традиционно лидирует ПЭТ микс – за 12 месяцев отобрано почти 319 тонн пластика. Затем следует картон с общим весом в объеме сортировки 186 тонн. На третьем месте находится алюминий с показателем 79 тонн. Самым продуктивным месяцем в прошлом году по отбору стал декабрь – специалисты отобрали 81 тонну вторресурсов. Примечательно, что в последнем месяце года ПЭТ по объему уступил картону – 29 тонн против 30 тонн соответственно.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. В Мурманской области практически нет предприятий, способных перерабатывать вторичные ресурсы в промышленных масштабах, поэтому все отобранные объемы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных материальных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Напомним, в 2023 году в регионе открылся первый пункт приема вторичных ресурсов «Вторматик», в котором жители Заполярья за вознаграждение могут сдавать их, что должно снизить объём отходов, поступающих на полигон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».