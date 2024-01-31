В 2023 году в Мурманской области 76 компаний отправляли рыбопродукцию на экспорт

В течение 2023 года в Мурманской области право экспортировать рыбу и морепродукты получили 76 производителей, сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Компании отправляли продукцию в Бразилию, Великобританию, Вьетнам, страны ЕС, Индонезию, Китай, Корею, Мексику, ОАЭ, США, Тайланд и Японию.

Как сообщает fishnet.ru, экспортёры были выбраны на основании заявок, поданных через автоматическую систему «Цербер». Эксперты проверяли производственные мощности компаний-претендентов на соответствие статусу экспортеров. Проверки рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов и промысловых судов в контролирующем органе провели 96 раз.

Всего за 2023 год было проконтролировано 166,3 тысячи тонн рыбной продукции, поставляемой за рубеж, отмечают в ведомстве. Её отправляли страны Евросоюза, Китай и Корею. Большая часть –147,3 тысячи тонн — была направлена в страны Европейского Союза (86% от всей экспортируемой продукции).

«Досмотрено 3155 партий с целью проверки соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы, — прокомментировали в ведомстве. — Основные виды отправляемой продукции — треска, пикша и филе трески мороженые (135,3 тысячи тонн). Среди прочих товаров можно выделить филе пикши, палтус (11,5 тысячи тонн)».

По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2022 году в Заполярье оформили для отправки на экспорт на 5 тысяч тонн больше — 171 тысячу тонн рыбы и морепродукции мурманских производителей.