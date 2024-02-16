В 2023 году в Мурманской области бесплатная юридическая помощь оказана 3579 раз

В 2023 году адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области бесплатная юридическая помощь была оказана в 3579 случаях.

В основном помощь предоставлялась следующим категориям граждан: участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей; малоимущим гражданам и детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным представителям; инвалидам I и II группы; лицам, являющимися членами многодетных семей.

В соответствии c законом Мурманской области от 26.06.2006 №765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» бесплатная юридическая помощь предоставлялась в виде устных и письменных консультаций, путём составления документов правового характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Большая часть вопросов, по которым обращались граждане, – это вопросы по социальному обеспечению, такие как предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Практически одинаковое количество граждан обращалось к адвокатам по вопросам, касающимся защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию жилого помещения), предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций участникам СВО и членам их семей, установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов.

Востребованными также являлись вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдельно стоит отметить, что в Мурманской области с декабря 2022 года право на получение бесплатной юридической помощи получили участники СВО и члены их семей. В июне 2023 года категории лиц – участников СВО и членов их семей были уточнены, а также расширен перечень вопросов, по которым такая помощь оказывается.

Министерством юстиции Мурманской области подготовлена Памятка о получении бесплатной юридической помощи участниками СВО и членами их семей, которая размещена на официальном сайте ведомства в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, кроме того, с 1 января 2024 года вступили в силу изменения, согласно которым нотариусы бесплатно удостоверяют доверенности на представление адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, интересов граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Полная информация обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях её оказания, а также список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области, также размещены в разделе «Бесплатная юридическая помощь».