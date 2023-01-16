В 2023 году в Мурманской области начнутся ремонты на пяти мостах

В нашем регионе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году большое внимание планируется уделить мостовым сооружениям.

После определения подрядных организаций начнутся ремонтные работы на 5 мостах:

- Мост через реку Средняя, км 28+390 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами;

- Мост через ручей Верест, км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша;

- Мост через река Малая Средняя, км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- Мост через реку Умболка, км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва;

- Мост через реку Ваенга, км 19+433 автоподъезда к городу Североморск.

В рамках проведения работ предусмотрен ремонт опор мостов, окраска балок пролетных строений, замена элементов мостовых полотен, перильных и барьерных ограждений, гидроизоляция конструкций. Также будет выполнено укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, обновление систем сбора сточных вод и локальных очистных сооружений.

Кроме того, дорожным нацпроектом запланированы работы на объектах со сроками реализации в 2023-2024 годах (переходящие объекты).

Мост через реку Ёна в Ковдорском районе, км 54+320 автомобильной дороги Пиренга - Ковдор ожидает капитальный ремонт. В настоящее время ведется разработка проектной документации.

Реконструкция запланирована на мостовых переходах через реку Большая Печенга на а/д Никель - Приречный - а/д «Лотта» и через реку Канентъявр, км 49+100 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Проектной документацией по объектам предусмотрено применение новейших строительных технологий, позволяющих повысить безопасность, улучшить качество мостовых сооружений.

Стоит отметить, в 2022 году началась реконструкция мостовых сооружений через реки Эйнч и Кети, которые были построены в 1960-х годах.

Мост через реку Эйнч расположен на 103-м километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Протяженность моста составляет более 40 погонных метров. В прошлом году на данном объекте подрядчик выполнил вырубку древесно-кустарниковой растительности, демонтаж дорожных знаков, сооружение опор и устройство металлических гофрированных труб.

Мостовое сооружение через реку Кети находится на 15-м километре автоподъезда к Зареченску и имеет протяженность более 20 погонных метров. Уже выполнены работы по установке опор и пролетного строения временного сооружения, по которому запущено движение, а также продолжаются работы на подходах реконструируемого моста.

В этом году на мостах будут обновлены балки пролетных строений, выполнена перестройка мостовых полотен, пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей, а также произведена замена барьерных ограждений на современное металлическое оцинкованное.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках реконструкции объектов, подрядчики обустроят водоотводы, полностью завершат обустройство верхней дорожной одежды, как на мостовых сооружениях, так и на подъездах к мостам.

Фото: https://gov-murman.ru