Встречаемся в воскресенье у маятника, или И всё-таки она вертится!Наш пёстрый мир: полный отказ от пластиковой посуды в Англии, еда из травы в Кении, Карнавал чёрных и белых в колумбийском городе Пасто
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 10:00

В 2023 году в Мурманской области начнутся ремонты на пяти мостах

В нашем регионе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году большое внимание планируется уделить мостовым сооружениям.

После определения подрядных организаций начнутся ремонтные работы на 5 мостах:

- Мост через реку Средняя, км 28+390 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами;

- Мост через ручей Верест, км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша;

- Мост через река Малая Средняя, км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- Мост через реку Умболка, км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва;

- Мост через реку Ваенга, км 19+433 автоподъезда к городу Североморск.

В рамках проведения работ предусмотрен ремонт опор мостов, окраска балок пролетных строений, замена элементов мостовых полотен, перильных и барьерных ограждений, гидроизоляция конструкций. Также будет выполнено укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, обновление систем сбора сточных вод и локальных очистных сооружений.

Кроме того, дорожным нацпроектом запланированы работы на объектах со сроками реализации в 2023-2024 годах (переходящие объекты).

Мост через реку Ёна в Ковдорском районе, км 54+320 автомобильной дороги Пиренга - Ковдор ожидает капитальный ремонт. В настоящее время ведется разработка проектной документации.

Реконструкция запланирована на мостовых переходах через реку Большая Печенга на а/д Никель - Приречный - а/д «Лотта» и через реку Канентъявр, км 49+100 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Проектной документацией по объектам предусмотрено применение новейших строительных технологий, позволяющих повысить безопасность, улучшить качество мостовых сооружений.

Стоит отметить, в 2022 году началась реконструкция мостовых сооружений через реки Эйнч и Кети, которые были построены в 1960-х годах.

Мост через реку Эйнч расположен на 103-м километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Протяженность моста составляет более 40 погонных метров. В прошлом году на данном объекте подрядчик выполнил вырубку древесно-кустарниковой растительности, демонтаж дорожных знаков, сооружение опор и устройство металлических гофрированных труб.

Мостовое сооружение через реку Кети находится на 15-м километре автоподъезда к Зареченску и имеет протяженность более 20 погонных метров. Уже выполнены работы по установке опор и пролетного строения временного сооружения, по которому запущено движение, а также продолжаются работы на подходах реконструируемого моста.

В этом году на мостах будут обновлены балки пролетных строений, выполнена перестройка мостовых полотен, пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей, а также произведена замена барьерных ограждений на современное металлическое оцинкованное.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках реконструкции объектов, подрядчики обустроят водоотводы, полностью завершат обустройство верхней дорожной одежды, как на мостовых сооружениях, так и на подъездах к мостам.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:20«Заповедный Дагестан». Документальный фильм (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Минтруд России сообщил об индексации на 11,9% с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Заключенным и подследственным готовят послабления. Но не всё так однозначно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика