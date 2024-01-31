«Аренда за 1 рубль» - льгота для арендаторовСеверянам станет проще получить компенсацию за проезд в отпуск на личном автомобиле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 10:00

В 2023 году в Мурманской области отремонтировали 1465 подъездов

29 января в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова рассказала о ремонте подъездов в многоквартирных домах Мурманской области. Мероприятия выполняются в рамках плана «На Севере – жить».

В многоэтажных жилых домах Мурманской области насчитывается 20259 подъездов. Из них с 2019 года по 2023 год были отремонтировано 5163. На 2023 год был запланирован косметический ремонт 1438 подъездов, однако сделать удалось 1465. При этом 182 из них были приведены в порядок в рамках инициативного бюджетирования, в том числе в рамках программы «На Севере – твой проект», что на 140 больше, чем в предыдущем году.

В лидерах по количеству отремонтированных подъездов оказались Мурманск и Кольский район. При этом в столице региона заметное увеличение количества ремонтов достигнуто при привлечении средства управляющих организаций, а в Кольском районе – за счёт активного участия жителей в программе инициативного бюджетирования. 

В большинстве случаев при планировании работ управляющие организации согласовывают с активными жильцами цвета, в которые будут окрашены подъезды, а также принимают другие пожелания собственников. В итоге ремонт может включать в себя не только обновление покрытия стен и потолков, но и замену оконных и дверных блоков, почтовых ящиков, установку светильников, перил и так далее. Такой пример взаимодействия управляющих организаций и жильцов всегда позитивно влияет на общий результат.

«Косметический ремонт подъездов является одной из приоритетных задач, поставленных перед Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить». И далее в соответствии с планом управляющие организации собираются сохранять набранный темп», – отмечает министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, во многих случаях приведению в нормативный порядок подъезда предшествует обновление кровли, что в разы увеличивает шансы более продолжительного сохранения результатов ремонта. Выполнение мероприятий плана «На Севере – жить» позволят повысить комфорт проживания северян в многоквартирных домах Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Период нестабильности: отмечен рост спроса населения на наличные деньги-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены опускаются, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика