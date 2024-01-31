В 2023 году в Мурманской области отремонтировали 1465 подъездов

29 января в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова рассказала о ремонте подъездов в многоквартирных домах Мурманской области. Мероприятия выполняются в рамках плана «На Севере – жить».

В многоэтажных жилых домах Мурманской области насчитывается 20259 подъездов. Из них с 2019 года по 2023 год были отремонтировано 5163. На 2023 год был запланирован косметический ремонт 1438 подъездов, однако сделать удалось 1465. При этом 182 из них были приведены в порядок в рамках инициативного бюджетирования, в том числе в рамках программы «На Севере – твой проект», что на 140 больше, чем в предыдущем году.

В лидерах по количеству отремонтированных подъездов оказались Мурманск и Кольский район. При этом в столице региона заметное увеличение количества ремонтов достигнуто при привлечении средства управляющих организаций, а в Кольском районе – за счёт активного участия жителей в программе инициативного бюджетирования.

В большинстве случаев при планировании работ управляющие организации согласовывают с активными жильцами цвета, в которые будут окрашены подъезды, а также принимают другие пожелания собственников. В итоге ремонт может включать в себя не только обновление покрытия стен и потолков, но и замену оконных и дверных блоков, почтовых ящиков, установку светильников, перил и так далее. Такой пример взаимодействия управляющих организаций и жильцов всегда позитивно влияет на общий результат.

«Косметический ремонт подъездов является одной из приоритетных задач, поставленных перед Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить». И далее в соответствии с планом управляющие организации собираются сохранять набранный темп», – отмечает министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, во многих случаях приведению в нормативный порядок подъезда предшествует обновление кровли, что в разы увеличивает шансы более продолжительного сохранения результатов ремонта. Выполнение мероприятий плана «На Севере – жить» позволят повысить комфорт проживания северян в многоквартирных домах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru