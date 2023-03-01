В 2023 году в Мурманской области появятся новые пилотные центры зимнего плавания

В ходе доклада на заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова рассказала о запланированных мероприятиях, которые будут реализовываться в регионе в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» и плана «На Севере – жить».

Так, в 2023 году в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске появятся новые «дома моржей» – универсальные мобильные комплексы, в которых можно будет комфортно переодеться и согреться до и после купания. Создание новой инфраструктуры для профессионалов и любителей зимнего плавания в муниципалитетах области станет возможным благодаря грантовой поддержке регионального правительства. На эти цели в бюджете предусмотрено 15 млн рублей.

Ещё один пилотный проект направлен на развитие пневматического биатлона в Кольском Заполярье. Реализация проекта Союза биатлонистов России по внедрению и популяризации среди спортсменов спортивных школ этого вида спорта также запланирована на 2023 год. В рамках проекта в Мурманске и Североморске должны появиться специальные тиры, оснащённые пневматическими установками и оружием.

«В 2023 году мы продолжим реализовывать не только федеральные и региональные программы, но и поддержим инициативы северян, связанные с популяризацией активного образа жизни. В том числе, финансовую помощь получат проекты для молодежи региона. Так, объём грантовой поддержки бюджетным и автономным организациям, деятельность которых направлена на развитие студенческих спортивных клубов составит 14 млн рублей», – подчеркнула Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, гранты в форме субсидии в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей получат бюджетные и автономные организации для закупки игровых комплектов, костюмов, тренировочной формы и мячей. Помимо этого, мера поможет организовать выезды спортсменов на всероссийские соревнования.

Говоря о планах Министерства спорта, глава профильного ведомства поделилась мероприятиями, которые состоятся в Мурманской области. Наряду с традиционными спортивно-массовыми событиями, фестивалями, появившимися в последние годы в регионе запланировано проведение не менее пяти мероприятий в рамках проекта «За самбо». Его основная цель – организация занятий самбо в рамках образовательных учреждений с целью сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Фото: https://gov-murman.ru